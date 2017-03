Elisabeth Gyselbrecht zwanger van vijfde kind

BJORN MAECKELBERGH & HANS VERBEKE

8/03/17 - 05u00

© VRT.

Elisabeth Gyselbrecht (38) - weduwe van de vermoorde Stijn Saelens - is verliefd én zwanger. En dat is voor het gerecht een probleem, want de toekomstige vader was met het oog op het moordproces dat morgen start in Brugge ook aangeduid als de voogd van Saelens' vier ­kinderen. "Tegengestelde belangen", vindt het gerecht.

Een groot geheim was de Nieuwe Liefde niet. Zowel Elisabeth Gyselbrecht als zakenman Yves W. (41) postte tijdens de feestperiode eind vorig jaar openlijk op ­Facebook een foto van hen samen. Tien­tallen kennissen wensten hen geluk en ­feliciteerden de dokteres uit Ruiselede "met haar blinkende oogjes". Van het ­koppel mag intussen ook iedereen weten dat Elisabeth zwanger is - het wordt haar vijfde kindje. De website van haar dokterspraktijk meldt dat "Elisabeth Gyselbrecht van mei tot half juli met zwangerschapsverlof gaat".



Boemerang

Maar al dat herwonnen geluk keert nu als een boemerang in haar gezicht terug. Want terwijl het proces voor de moord op haar man pas morgen in Brugge start - en haar vader daar terechtstaat als de opdrachtgever van de moord - zat ­Elisabeth Gyselbrecht gisterochtend vroeg al noodgedwongen in het vredegerecht van Tielt. In een ultieme poging probeerde Yves W. (41) daar de klok terug te draaien. Sinds ­vorige week is hij ineens niet langer de voogd ad hoc van de vier kinderen van de vermoorde Stijn Saelens en Elisabeth ­Gyselbrecht.



Het parket van Brugge liet de man - medezaakvoerder van een groot metaalverwerkend bedrijf - door de vrederechter afzetten en vervangen door een advocaat. Gisteren in de late namiddag viel de beslissing: het zal wel degelijk de ­nieuwe aangeduide advocaat en niét W. zijn die de vier kinderen van Stijn Saelens een stem zal geven op het moordproces in Brugge.



