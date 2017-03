"Dokter gaf 2 keer geld voor kasteelmoord"

JOSÉ MASSCHELIN

4/03/17 - 04u30 Bron: Het Laatste Nieuws

kasteelmoord André Gyselbrecht (66), hoofdverdachte in de kasteelmoord, heeft niet alleen de opdracht gegeven om Stijn Saelens (34) te vermoorden, hij heeft er ook voor betaald. Dat zegt organisator Pierre Serry (66).

Serry, onderwereldfiguur uit Aalter en sinds jaar en dag een boezemvriend van dokter Gyselbrecht, bracht nog voor de moord "twee enveloppen" naar de Nederlandse uitvoerder Anton 'Ronnie' Van Bommel (49). Volgens Serry ging het om "eerder beperkte bedragen", twee keer ongeveer 5.000 euro. De organisator laat er geen twijfel over bestaan: het bloedgeld kwam rechtstreeks uit de zwarte kas van dokter Gyselbrecht.



De enveloppen met de voorschotten waren nodig om Van Bommel over de streep te trekken. Hij wilde boter bij de vis vóór hij naar het kasteel van Wingene wilde afzakken. "Geen geld, geen actie", klonk het. Op 31 januari 2012 pleegde de Nederlandse crimineel, die toen al terminaal ziek was, met zijn neef Roy Larmit (38) de moord op Saelens. Larmit verklaarde dat hij na de aanslag de rest van het moordgeld ging ophalen bij tussenpersoon Evert De Clercq (53) in IJzendijke. Volgens zijn familie kreeg Van Bommel toen nog eens "meer dan 20.000 euro". Er werd in totaal dus ruim 30.000 euro betaald.



De verklaringen over de enveloppen brengen Gyselbrecht andermaal in nauwe schoentjes. Eerder vertelde Serry ook al dat de dokter hem wel degelijk de opdracht gaf om Saelens uit de weg te ruimen, en niet om "hem enkel een lesje te leren", zoals de arts nog steeds volhoudt. Volgende week start in Brugge het strafproces tegen de vier beklaagden. Het belooft een harde confrontatie te worden.



