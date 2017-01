Kasteelmoord niet voor assisen: dit zijn de gevolgen

Jose Masschelin

De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) heeft het arrest over de doorverwijzing naar de correctionele rechtbank zeer grondig gemotiveerd. Dat zeggen de advocaten van de verdachten. "Het gerecht belooft een eerlijk en grondig proces en voorlopig wijst ook alles in die richting", klinkt het.

Volgens de raadsheren van de KI zullen tijdens het correctionele proces de rechten van verdediging ten volle worden gerespecteerd. André Gyselbrecht, de vermoedelijke opdrachtgever van de aanslag op Stijn Saelens, moordorganisator Pierre Serry, tussenpersoon Evert De Clercq en uitvoerder Roy Larmit zullen dus uitgebreid de kans krijgen om hun versie van de feiten toe te lichten. Ze riskeren bovendien een lagere maximumstraf, 30 jaar, dan de levenslange opsluiting die ze voor het assisenhof hadden kunnen krijgen.



De KI aanvaardde nu al de verzachtende omstandigheid dat geen enkele beklaagde eerder tot een criminele straf werd veroordeeld. Beroepsrechters moeten ook veel uitgebreider motiveren waarom ze iemand schuldig achten of vrijspreken dan een assisenhof. Nog een voordeel: de veroordeelden kunnen tegen het vonnis in beroep gaan en krijgen dus nog een tweede kans, wat niet het geval is bij assisen. Ook alle relevante getuigen in de zaak van de kasteelmoord zullen worden opgeroepen.



Ook belangrijk is dat álle aspecten van de misdaad zullen worden belicht, dus ook de mogelijke incestueuze misdrijven van het slachtoffer die waarschijnlijk onvoldoende werden onderzocht, waardoor de dokter naar eigen zeggen wanhopig werd en vreesde voor het welzijn van zijn kleinkinderen.