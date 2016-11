Peter Gyselbrecht wordt weer vrijgelaten

Door: Martijn Vanhinsberg

24/11/16 - 16u06 Bron: Eigen berichtgeving

Het is nog onduidelijk of Peter Gyselbrecht ook voorwaarden opgelegd kreeg. © belga.

Kasteelmoord Peter Gyselbrecht, die in de cel zat voor het lekken van afgetapte telefoongesprekken uit het dossier rond de kasteelmoord, wordt opnieuw vrijgelaten. Dat vernam onze redactie daarnet uit gerechtelijke bron. Het parket van Brugge heeft het nieuws intussen bevestigd. Tegen de beslissing van de onderzoeksrechter is geen beroep mogelijk.

Advocaat van de familie Saelens Jan Leysen. © belga.

Peter Gyselbrecht werd afgelopen maandag opgepakt voor een inbreuk op het inzagerecht. Aanleiding was zijn persbericht waarin hij openlijk bekende dat hij afgetapte telefoongesprekken van de familie Saelens lekte aan de VRT. Het ging om conversaties tussen de familie Saelens, hun advocaat Jan Leysen, een Brugse parketmagistraat en een ex-minister die door de recherche werden afgeluisterd begin februari 2012: de periode dat Stijn Saelens nog vermist was.



Uit die opnames moest blijken dat het Brugse gerecht zich mogelijk liet beïnvloeden door de familie van het slachtoffer. Het Gentse parket-generaal oordeelde echter dat daar geen sprake van was.



Normaal gezien moest Peter Gyselbrecht morgen voor de raadkamer verschijnen in die zaak, maar er werd dus besloten om hem al vroeger vrij te laten. Het is nog onduidelijk of hij ook voorwaarden kreeg opgelegd. Op misbruik van het inzagerecht staat een gevangenisstraf van een jaar en een geldboete van 3.000 euro.