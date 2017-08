Amatrice ligt een jaar na aardbeving nog altijd in puin

Door: Eveline Rethmeier, ADN

24/08/17

© epa.

Italië herdenkt vandaag de aardbevingscatastrofe rond Amatrice een jaar geleden. In de Midden-Italiaanse regio kwamen op 24 augustus 2016 299 mensen om het leven. Veel plaatsen in het bergachtige gebied zijn nog ruïnes. De Italianen willen de slachtoffers herdenken met een nachtelijke fakkeltocht en een mis in de ochtend.

© ap. De aardbeving met een kracht van 6.0 gebeurde om 3.36 uur. De meeste mensen stierven in Amatrice zelf. Voor iedere dode zal in de nacht een klokslag klinken. Na de aardschok volgde een serie nabevingen die het gebied verder verwoestten. Dat een groot deel van Italië gevoelig is voor aardbevingen bleek deze week nog eens. Op het eiland Ischia bij Napels richtte een beving maandag nog grote schade aan. Twee mensen kwamen om.

No selfie © epa. 'NO SELFIE, RESPECT VOOR DEZE PLEK!', staat op een bord naast een rij dranghekken in Amatrice. Het ingestorte centrum is al een jaar een afgesloten 'rode zone'. Nieuwsgierige dagjesmensen kijken tegen de felle zon naar de bergen stenen en de ingezakte daken.



In de rode zone van Amatrice prijkt tussen de bergen keien en huisraad de kerktoren. De wijzers van de klok staan al een jaar stil op vijf over half vier, het moment dat de aardbeving in de nacht van 24 augustus midden-Italië trof, en Amatrice het hardst. 224 mensen kwamen hier om het leven, een tiende van de bevolking.



Burgemeester Sergio Pirozzi is sinds de dag van de aardbeving niet meer in het ingestorte centrum geweest. "Voor mij is de rode zone te pijnlijk. Door de herinnering, maar ook omdat er nog altijd nauwelijks iets is gebeurd.''

Tijdelijke woningen © afp. De regering beloofde direct na de aardbeving dat de bewoners snel zouden worden geholpen en dat de gemeenschap intact zou blijven. Voor de bewoners zouden tijdelijke woningen vlak naast het dorp worden gebouwd, zodat families, buren en klasgenootjes bij elkaar konden blijven.



De 54-jarige Anna woont in een van de knalgele noodwoningen. Ze hangt lakens uit op de waslijn die boven haar houten veranda hangt, en doet snel de deur weer dicht. "Sorry, het is een te grote rommel binnen. Dit huisje is te klein voor vier mensen.'' Wel zegt ze dankbaar te zijn dat ze weer een eigen plek heeft met haar familie. Veel dorpsgenoten worden nog altijd door vrienden of familie opgevangen. Anna zuchtend: "Maar ik ben wel bang dat tijdelijk steeds definitiever wordt. Hoe lang moeten we hier wonen? Mijn man is tien jaar ouder. Er is een goede kans dat hij de wederopbouw van Amatrice niet meer meemaakt...''



Burgemeester Pirozzi herkent de angst van zijn bewoners. Een paar keer per week praat hij zijn gemeenschap bij via een speciale radio-uitzending: Radio Amatrice. Hij legt uit welke bestuurders hij gesproken heeft, wat de beloftes waren en hoe hij dag in, dag uit drukt blijft uitoefenen.

Open wond © epa. Italië is grotendeels seismisch gebied. Aardbevingen komen eens in de paar jaar voor. Het land heeft inmiddels geleerd dat dergelijke noodsituaties een vruchtbare bodem zijn voor corruptie: gesjoemel met aanbestedingen, noodfondsen die in het niets verdwijnen en de maffia die zich mengt in de wederopbouw.



De procedures zijn nu transparanter dan voorheen, maar daarmee ook stroperiger geworden. Het puinruimen in Amatrice werd om die reden meerdere malen uitgesteld. Pirozzi: "Een vertraging van een paar maanden, dat klinkt niet rampzalig maar voor ons symboliseren die bergen puin een open wonde die zo niet kan helen.''