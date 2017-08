Brandweer redt baby en twee broers uit puin na aardbeving op Ischia

Bewerkt door: aja

De zeven maanden oude Pasquale kon na zeven uur gered worden © reuters.

Reddingsdiensten zijn nog steeds op zoek naar overlevenden na de aardbeving van maandagavond op het Italiaanse eiland Ischia. Minstens twee mensen kwamen om het leven. De brandweer kon al drie broers lokaliseren. Een baby van zeven maanden oud kon zeven uur na de aardbeving worden bevrijd. Zijn oudere broer volgde zeven uur later. De derde broer kon dinsdagmiddag ook levend uit het puin gehaald worden.

Ook de twee oudere broers konden gered worden © ap.

De drie kinderen raakten na de aardbeving op het Italiaanse eiland bedolven onder de restanten van hun huis. Hun zwangere moeder had de hulpdiensten gecontacteerd en doorgegeven waar de kinderen zich bevonden op het moment van de aardbeving. De vader van de drie broers is veilig.



De jongste telg van het gezin, de zeven maanden oude Pasquale, kon na zeven uur gered worden. Met de twee oudere broers, vermoedelijk zeven en elf jaar oud, was er deze ochtend telefonisch contact. "We horen hun stemmen en door met ze te praten proberen we de kinderen gerust te stellen", vertelde de brandweer.



Veertien uur na de beving kwam er weer goed nieuws. Eén van de twee overgebleven broers Mattias kon gered worden. Ook de derde broer Circo is omstreeks 13 uur dinsdagmiddag in veiligheid gebracht.



Gemeente Casamicciola zwaar getroffen

De aardbeving van maandagavond had een kracht van 4.0 op de schaal van richter. Vooral de gemeente Casamicciola is zwaar getroffen. Twee mensen kwamen om het leven, 39 anderen raakten gewond en verschillende gebouwen stortten in. Reddingsdiensten zoeken nog verder naar slachtoffers die onder het puin zijn terechtgekomen. Volgens de reddingswerkers zijn de meeste van hen gelokaliseerd en is er contact mogelijk.

