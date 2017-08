Dode en gewonden na aardbeving op Italiaanse eiland Ischia

lva

21/08/17 - 23u27 Bron: Belga, RAI

© ap.

Bij een aardbeving met een kracht van 3,6 op het Italiaanse eiland Ischia, voor Napels, is een vrouw omgekomen. Dat meldt het Italiaanse persbureau ANSA op basis van de lokale politie. De vrouw zou in de gemeente Casamicciola omgekomen zijn doordat delen van een kerk naar beneden vielen. Eerder was al sprake van gewonden. Op het eiland zijn ook verschillende gebouwen ineengestort.