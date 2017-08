Aardbeving op Italiaanse eiland Ischia: 2 doden

lva

Bij een aardbeving met een kracht van 4 op het Italiaanse eiland Ischia, voor Napels, zijn twee mensen om het leven gekomen. Een oudere vrouw kwam om, nadat het plaaster van een kerk naar beneden was gekomen. Een tweede lichaam, eveneens een vrouw, werd gevonden onder het puin van een huis nabij de zwaar getroffen gemeente Casamicciola, waar ook het eerste slachtoffer viel.

Onder het puin van het huis wordt nog gezocht naar drie kinderen, van 17 maanden, 4 en 6 jaar. Eerder was al gemeld dat de reddingswerkers contact hadden met de kinderen. Twee andere mensen konden al uit dat huis gered worden.



Bij de aardbeving vielen ook meerdere gewonden. De Italiaanse openbare omroep meldde dat drie mensen gewond raakten en dat 20 anderen verwond zijn. Er zijn ook nog enkele vermisten.



"De aardbeving was heel sterk, en heel angstaanjagend", aldus gemeenteraadslid Donatella Migliaccio aan DPA.



Op foto's die de Italiaanse media publiceren zijn mensen op straat en zwaar beschadigde gebouwen te zien. Ook zou op verschillende plaatsen de elektriciteit uitgevallen zijn. De gemeente Casamicciola, in het noorden van het eiland, zou het zwaarst getroffen zijn. Een ziekenhuis moest geëvacueerd worden.



"Het is niet normaal dat een aardbeving met zo'n beperkte kracht gebouwen doet ineenstorten", aldus Egido Grasso, hoofd van een regionale organisatie van geologen in een verklaring. Hij vermoedt dat het verwoestend effect versterkt werd door lokale geologische factoren of minderwaardige constructies.



Uiteenlopende berichten over de kracht van de beving

De aardbeving deed zich voor omstreeks 21 uur, aldus het Italiaanse geologische instituut, en het epicentrum bevond zich op ruim tien kilometer diepte. Aanvankelijk was er sprake van een kracht van 3,6, maar de magnitude werd later door het Italiaanse geologische instituut INGV bijgesteld naar 4. De gezaghebbende Amerikaanse geologische dienst heeft het dan weer over een aardbeving met een kracht van 4,3 op de schaal van Richter.



Het vulkanische eiland, 55 kilometer ten zuidwesten van Napels, is vooral in de zomer populair bij vakantiegangers. De Duitse bondskanselier Angela Merkel vertoeft er meestal tijdens de paasvakantie.



Komende donderdag is het precies een jaar geleden dat een aardbeving de centraal gelegen Italiaanse stad Amatrice trof. Daarbij kwamen 299 mensen om.