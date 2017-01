Onder lawine bedolven hotel: "Toestand is dramatisch. Geen enkel teken van leven"

Door: redactie

italië Hotel Rigopiano bij Farindola, dat door een lawine vernield werd, is volledig bedolven onder de sneeuw en de hulpdiensten trachten vooral de lichamen te bergen, zo heeft Luca Cari, woordvoerder van de brandweer, vandaag gezegd. "De toestand is dramatisch. Er komt geen enkel teken van leven uit het puin", zei Cari. Hij voegde er wel aan toe dat de hulpverleners nooit de hoop verloren om overlevenden te vinden. Ongeveer 25 mensen worden vermist.

Ongeveer 35 bandweermannen met speurhonden vlogen in de loop van de morgen per helikopter naar de plaats van het onheil. Ze nemen aan de reddingsoperaties deel aan de zijde van politieploegen die 's nachts op ski's toekwamen.

Het hotel "kreeg de volle laag, de lawine is er overheen gegaan", zei de brandweerwoordvoerder. Matrassen werden honderden meters verder meegesleurd. De zone waarin gezocht wordt, is dus erg ruim. "Er liggen overal tonnen sneeuw, boomstammen en puin."

Volgens het register van hotel Rigopiano, dat in de Abruzzen ligt, waren er twintig klanten en acht personeelsleden in het hotel toen de lawine zich voordeed. Tot dusver zijn drie lichamen geborgen, zei de politie aan het Italiaanse persbureau ANSA. Een vierde lichaam is gelokaliseerd. Twee mannen werden levend teruggevonden buiten het hotel. Ze waren onderkoeld.