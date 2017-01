"Help, help, we sterven van de kou": verschillende doden in onder lawine bedolven hotel

Redactie bewerkt

19/01/17 - 07u44 Bron: ANP

video In het centrum van Italië zijn "veel doden" gevallen in een hotel dat gisteravond onder een lawine bedolven geraakte. Dat zeggen de Italiaanse hulpdiensten. In het hotel zou een twintigtal mensen aanwezig zijn geweest. De lawine in het massief van Gran Sasso volgde op de reeks aardbevingen van woensdagvoormiddag in de regio.

Een deel van het hotel Rigopiano de Farindola, in de Abruzzen, is ingestort. De reddingsdiensten hadden moeite om de plek te bereiken door de vele sneeuw. Volgens Italiaanse media kregen ze een hulpoproep via sms. "Help, help, we sterven van de kou", citeerden het Italiaanse persbureau Ansa en de krant La Repubblica het tekstbericht.



Twee mensen die op het moment van het ongeval buiten waren, zouden volgens Ansa zijn gered. In de nacht van woensdag op donderdag waren er nog aardschokken in de al zwaar getroffen regio. Metershoge sneeuw en ijzige koude bemoeilijken de reddingswerkzaamheden. Sommige plekken zijn van de buitenwereld afgesneden. Duizenden gezinnen zitten zonder stroom.



De reeks aardbevingen had gisteren al één dodelijk slachtoffer geëist. In Castel Castagna, in de provincie Teramo, werd gisteravond een lijk vanonder het puin van een huis gehaald. De aardbevingen hadden allemaal een kracht van meer dan 5 en deden zich voor binnen een tijdspanne van een uur. De regio werd vorig jaar al opgeschrikt door een aantal aardbevingen. De gemeente Amatrice werd toen volledig verwoest.Het midden van Italië wordt op dit moment ook nog geplaagd door sneeuwval.