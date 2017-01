Hotelgasten vermist en een dode na aardbevingen midden Italië

Redactie bewerkt

19/01/17 - 07u44 Bron: ANP

Een ambulance in Campotosto, het met sneeuw bedekte dorp ligt in Ambruzzo, het epicentrum van een van de bevingen © epa.

Bij een reeks aardbevingen in het midden van Italië is gisteren zeker één persoon om het leven gekomen. Scholen werden geëvacueerd en het treinverkeer werd stilgelegd. Drie personen worden vermist, nadat een hotel bedolven raakte onder de sneeuw.

Twee oudere dames brengen de nacht door in een sporthal in Montereale © afp. Agenten helpen een bejaarde vrouw uit haar woning © ap. Een sneeuwploeg probeert bedolven wegen weer begaanbaar te maken © epa.

De dode viel in het dorp Castel Castagna in de oostelijke provincie Teramo. Het lichaam van het slachtoffer werd gevonden onder het puin van een ingestort gebouw, aldus reddingswerkers.



De vele bevingen, waaronder drie met een kracht boven de 5, deden zich voor in in de regio's die de afgelopen jaren door een serie dodelijke aardbevingen werden getroffen. Het midden van Italië wordt op dit moment ook nog geplaagd door sneeuwval.



Mensen de straat op



De bevingen waren ook in de hoofdstad Rome te voelen. Daar werd uit voorzorg de metro gesloten. Ook gingen de scholen dicht. Dichter bij het epicentrum, op ongeveer 100 kilometer ten noordoosten van Rome, renden mensen de straat op toen de omgeving begon te schudden.



Volgens de Amerikaanse geologische dienst USGS hadden de drie zwaarste aardbevingen van vandaag een kracht van 5,3, 5,7 en 5,3 en vonden ze binnen een uur plaats.



De recente bevingen hebben een gebied van 600 vierkante kilometer aangetast. Op sommige plekken is de bodem met 70 centimeter gedaald, blijkt uit cijfers van het Italiaanse Nationaal Instituut voor Geofysica en Vulkanologie.