Moeder en zoon levend vanonder puin gehaald in Italië

Door: redactie

18/01/17 - 20u39 Bron: Belga

Italianen in een opvangcentrum in het dorpje Montereale dat vandaag werd getroffen door een aardbeving. © afp.

Een moeder en haar zoon zijn vandaag levend vanonder het puin gehaald in een woning in Castiglione Messer Raimondo na de aardbeving in het centrum van Italië. Dat heeft de lokale brandweer gemeld.