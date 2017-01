Sterke aardbeving in Centraal-Italië, voelbaar tot in Rome

Door: redactie

18/01/17 - 10u46

Het epicentrum van de aardbeving lag tussen Perugia en Terni. © Cronache.

Rond 10.25 uur deze ochtend is Centraal-Italië opgeschrikt door een aardbeving. De schok, 5.4 op de schaal van Richter, werd onder meer gevoeld in de regio's Lazio, Abruzzo en Marche, maar ook in Rome en zelfs Firenze. Of er sprake is van materiële schade of gewonden, is nog niet bekend.