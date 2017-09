"Kapitaal is nu wel genoeg belast"

Dieter Dujardin

16/09/17 - 06u00

De discussie over de pensioenen heeft de feeststemming rond het zomerakkoord van Michel I danig verstoord. En dan moet het getouwtrek over de uitwerking van de beruchte effectentaks nog beginnen. Voor Didier Reynders (MR) is de limiet sowieso bereikt. "Kapitaal hebben we nu wel genoeg belast", zegt hij in een interview met Het Laatste Nieuws.

De vicepremier van de Franstalige liberalen blinkt in zijn vel. Na 13 jaar afwezigheid is zijn MR terug in de Waalse regering, de PS hangt in de touwen en in de peilingen is hij zowel in Brussel als Wallonië populairder dan premier Michel. Reynders relativeert met een kwinkslag. "Charles is heel populair in Vlaanderen. Hij moet dan ook veel tijd steken in het vinden van een evenwicht tussen de drie Vlaamse regeringspartners."



Zoals bij de discussie over lagere pensioenopbouw van werkloze vijftigplussers, die nu ingeslikt is volgens de ene en volgens de andere niet. Het geeft de indruk dat het grote zomerakkoord van Michel I eigenlijk met spuug en plaktouw aan elkaar hing. Reynders: "Ach, het is niet uitzonderlijk dat de regering eerst een akkoord sluit over de principes en dat de bevoegde ministers daarna de beslissingen uitwerken. Wat de pensioenen betreft, heb ik er altijd voor gepleit om ruime overgangsperiodes te voorzien en ook positieve maatregelen te nemen. Daarom zullen we met de deelstaten bekijken hoe we meer incentives kunnen creëren om vijftigplussers aan te werven en te activeren." Lees ook Na jaren van besparingen: Vlaamse regering kan potje van minstens 150 miljoen euro verdelen

Ondertussen is een begroting in evenwicht wel verderaf dan ooit. Het lijkt erop dat de regering op alle vlakken de teugels aan het vieren is met de verkiezingen voor de deur. "Het tekort wordt gestaag kleiner, via structurele hervormingen: dat is het belangrijkste. Evenwicht in 2018 is voor mij nooit een fetisj geweest en ik merk dat bij de Vlaamse partijen ook de geesten gerijpt zijn. De Vlaamse regering gaat bijvoorbeeld in het rood voor een aantal strategische investeringen. Dat zal de kracht van verandering zijn, zeker?"

Gaat de nu al beruchte effectentaks eigenlijk iets opbrengen of wordt dat net zoals de speculatietaks een sof? Dat je tot 499.999 euro geen cent betaalt en vanaf 500.000 euro op de volle pot belast wordt, is juridisch onhoudbaar volgens experts. "Ik heb tijdens de onderhandelingen gezegd dat je beter met oplopende belastingschalen kan werken. Het is anders gelopen. Maar sowieso wachten we nu op het advies van de Raad van State. Als die oordeelt dat er sprake is van discriminatie, zullen we de methodiek moeten aanpassen en kunnen er misschien toch nog schalen komen."

Waarom hebt u die belasting geslikt? Dezelfde coalitie? Waarom niet? Maar volgens de laatste peiling hebben we wel geen meerderheid van zetels meer. Didier Reynders "Het was een eis van CD&V. En in combinatie met de verlaging van de vennootschapsbelasting was dit voor ons wel verdedigbaar. Maar ik denk dat we de limieten van het belasten van kapitaal nu echt wel bereikt hebben. Wat de aanhangers van rechtvaardige fiscaliteit vaak vergeten te vertellen is dat de roerende voorheffing de jongste jaren ook al verdubbeld is, van 15 naar 30%. Daar komt nu nog eens de effectentaks bovenop: voor mij is het daarmee welletjes geweest. We moeten ook attent zijn voor wat er in onze buurlanden aan het gebeuren is. Frankrijk gaat de belastingen op vermogen weer verlagen."

Als de effectentaks net als de speculatietaks te weinig opbrengt, moet er niks anders in de plaats komen: is dat uw boodschap? "Ik ga ervan uit dat we gaan naar een correcte opbrengst. Dat is de taak van de minister van Financiën, die de belasting moet uitwerken. Maar je mag nooit uitsluiten dat mensen hun gedrag veranderen, hé. Ze kunnen overstappen naar andere financiële producten. In dat geval zeg ik: de limiet is bereikt, er moet niks meer bijkomen."

Als de taks te weinig opbrengt, kan het tarief dus niet omhoog voor u? "Ik ben daar tegen."

U hebt lange tijd voor voorzichtigheid gepleit bij de hervorming van de vennootschapsbelasting. Bent u er nu gerust in? "Bij de uitwerking zullen we nu zeer goed moeten bekijken wat de gevolgen zijn voor alle soorten bedrijven. Het kan niet de bedoeling zijn dat alleen de kmo's winnen en grote bedrijven verliezen. We hebben alle soorten bedrijven nodig in dit land."

Zegt u nu dat de hervorming niet budgettair neutraal hoeft te zijn? "Neen. Maar in de financiering van de hervorming zitten de terugverdieneffecten van de hervorming wel meegerekend. Ik vind dat we die gerust wat groter kunnen inschatten. Als we deze hervorming goed aanpakken, kan de impact zeer gunstig zijn." Premier Michel en vicepremier Reynders. © photo news.

Premier Michel noemt het werk van zijn regering historisch. U, die al bijna 20 jaar minister bent, kunt het weten: heeft hij gelijk? Zelfs na alle problemen bij de socialisten, blijken Défi van Olivier Maingain en de Open Vld van Guy Vanhengel nog altijd vastgekleefd aan de PS. Dat is toch zeer vreemd, allemaal. Didier Reynders "Wel, ik heb indertijd als minister van Financiën de belastingschaal van 55 procent afgeschaft, de vennootschapsbelasting verlaagd en de notionele intrestaftrek ingevoerd. Dat waren ook gigantische operaties, hoor. Maar het is logisch dat een premier dat zegt. Belangrijk is vooral te kijken naar het effect van het beleid. Guy Verhofstadt ging er prat op dat hij meer dan 200.000 jobs creëerde. Met deze regering gaan we daar ruim boven gaan."

Nu Bart De Wever het confederalisme opbergt, is er dus geen reden om na 2019 niet door te gaan met deze coalitie? "Het maakt het in elk geval mogelijk om verder te gaan met de ingezette hervormingen. Met welke samenstelling, zal afhangen van de verkiezingen. Dezelfde coalitie? Waarom niet? Maar volgens de laatste peiling hebben we wel geen meerderheid van zetels meer."

Maar sinds de coup van Benoit Lutgen zit cdH nu toch in jullie achterzak? De humanisten komen er federaal gewoon bij in 2019, toch? "Dat weet ik niet. In 2014 hebben zij geweigerd om met de N-VA te besturen. We zullen zien of er nu iets veranderd is."