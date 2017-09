Na jaren van besparingen: Vlaamse regering kan potje van minstens 150 miljoen euro verdelen

Bewerkt door: ADN

begroting Dat de economische sterren wat gunstiger staan en dat de Vlaamse regering niet meteen voor haar moeilijkste begrotingsklus staat, was al bekend. Nu blijkt dat de regering-Bourgeois voor volgend jaar een potje van 150 miljoen euro te verdelen heeft. Dat schrijft De Tijd vandaag. Dat potje zou kunnen oplopen tot 200 miljoen euro.

Op maandag 25 september trekt minister-president Geert Bourgeois met zijn Septemberverklaring, zeg maar zijn Vlaamse 'State of the Union', naar het parlement. Traditioneel presenteert de regering dan ook de grote lijnen van de begroting.



Na jaren van moeizame begrotingsklussen met de nodige besparingen lijkt de oefening deze keer een stuk minder zwaar. De economie trekt aan en de groeicijfers ogen rooskleuriger.

Buffer niet nodig "Er is in de begroting van bijna 40 miljard euro zelfs een potje van 150 miljoen euro dat volgend jaar mag worden verdeeld", zo schrijft De Tijd en wordt bevestigd aan Belga. Dat bedrag zou zelfs kunnen oplopen tot 200 miljoen euro. Het gaat dan wel om eenmalig beleid en niet om uitgaven die jaarlijks terugkeren.



Bovendien was de buffer die de Vlaamse regering bij de begrotingscontrole van 2017 had aangelegd uiteindelijk niet nodig. Die 100 miljoen kan dit jaar nog worden uitgegeven.

Verlanglijstjes Het is nu afwachten hoe de Vlaamse regering de extra middelen zal verdelen. Verwacht wordt dat elke minister volgende week met zijn/haar verlanglijstje aan de onderhandelingstafel zal verschijnen. Het is ook uitkijken naar welk alternatief voor de Vlaamse energieheffing er uit de bus zal komen. Die heffing (ook bekend als de Turteltaks) van 100 euro per jaar per gezin werd vlak voor de zomer vernietigd door het Grondwettelijk Hof.

"Niet ingaan op speculaties" Minister-president Geert Bourgeois wil "niet ingaan op de speculaties" en herhaalt enkel dat hij een structureel evenwicht wil realiseren. Die ambitie lijkt dus geen probleem te zullen worden.