Professor over zomerakkoord: "Lonen zullen stijgen, maar hoge schuld zal groot probleem worden"

26/07/17 - 16u23 Bron: Belga

Het zomerakkoord van de federale regering is een "vrij traditioneel akkoord naar Belgische normen". Dat zegt professor openbare financiën Herman Matthijs (VUB en UGent). "Kon het beter? Ja. Kon het slechter? Ja. Met meerdere partijen in de regering is het in België altijd moeilijk om structurele maatregelen te nemen."

© photo news. De verlaging van de vennootschapsbelasting zal volgens Matthijs belangrijke gevolgen hebben voor de kmo's. Voor de grote bedrijven zal een verlaging naar 25 procent volgens de professor niet volstaan. "Dit is internationaal gezien nog erg hoog en hier zal nog iets moeten gebeuren."



Dat de regering pensioensparen verder aanmoedigt, vindt Matthijs een "zeer goede maatregel". "Dit had eerder moeten gebeuren en had forser gemogen."



Of de effectentaks veel zal opbrengen betwijfelt Matthijs dan weer. "Ik verwacht het niet, kijk naar Frankrijk. Maar dit heeft wel de poort opengezet voor eventuele hogere dergelijke taksen door volgende regeringen."



Het lagere plafond van de huidige spaarkorf (de 1.880 euro rente op een spaarboekje die vrijgesteld was van belastingen daalt naar 940 euro) zal volgens de professor pas voelbaar worden wanneer de rente weer gaat stijgen.



De maatregelen van de regering zullen volgens Matthijs wel tot gevolg hebben dat de nettolonen in 2018 en 2019 zullen stijgen. "En dat zal de regering dan goed uitkomen met het oog op de verkiezingen."



Dat er a rato van 6.000 euro per jaar belastingvrij gewerkt zal kunnen worden, is volgens Matthijs revolutionair. "Ik denk dat hier veel gebruik van zal worden gemaakt, maar ik vrees ook misbruik."