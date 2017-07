De (on)zin van een suikertaks op frisdrank zonder suiker

Door lvh

26/07/17 - 15u58 Bron: Test-Aankoop

Binnenkort geldt de suikertaks ook voor suikervrije frisdranken. © thinkstock.

Wie frisdrank zonder suiker koopt, moet daar binnenkort toch suikertaks op betalen. De redenering: suikervrije frisdranken zoals Cola Zero zetten de bevolking aan om meer zoetstoffen te consumeren. Het label 'suikervrij' geeft de indruk dat de drankjes gezonder zijn, maar artificiële zoetstoffen zouden even schadelijk zijn als echte suiker. Heeft de regering gelijk en moeten we ons zorgen maken over suikervervangers? Wij zochten het uit.

In een poging om de Belg een gezondere levensstijl aan te meten, verhoogde de regering twee jaar geleden de accijnzen op frisdranken, de zogeheten 'suikertaks'. Suiker is op zich niet slecht voor de gezondheid, maar zoals bij alles geldt ook hier de regel: overdaad schaadt. Te veel suiker kan namelijk overgewicht, tandproblemen en diabetes veroorzaken. De Wereldgezondheidsorganisatie raadt volwassenen daarom aan om niet meer dan 25 gram suiker per dag te eten. Dat zijn ongeveer zes theelepeltjes. Ter vergelijking: een blikje gewone cola bevat 40 gram suiker. Lees ook Cola Zero: geen suiker, maar regering heft wel suikertaks

Santé! Zo combineer je alcohol met een gezonde levensstijl

Vegetarisch eten is niet automatisch gezonder

Suikervervangers De afgelopen jaren is de vraag naar suikervrije producten gegroeid en dus gingen fabrikanten op zoek naar alternatieven voor natuurlijke suiker. Die suikervervangers zouden hun producten 'gezonder' maken. Volgens Test-Aankoop lijken zoetstoffen op het eerste gezicht inderdaad de perfecte oplossing voor het suikerprobleem. Ze zijn even zoet, maar bevatten veel minder calorieën dan suiker en tasten de tanden niet aan.

© thinkstock. Er is echter een keerzijde aan de medaille. Zo veroorzaken bepaalde zoetstoffen een opgeblazen gevoel, darmproblemen en buikpijn. Verder is het ook een fabeltje dat lightproducten met suikervervangers gewichtstoename voorkomen of zelfs helpen bij het vermageren. Die producten smaken wel zoet, maar geven minder energie door het gebrek aan suiker. Daardoor gaan sommige mensen ter compensatie nog meer zoete tussendoortjes eten, aldus Test-Aankoop. Vooral kinderen lopen hier een groot risico om de dagelijks aanbevolen hoeveelheid zoetstoffen te overschrijden. Bovendien kunnen wetenschappers nog niet met zekerheid zeggen dat suikervervangers volledig veilig zijn.