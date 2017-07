Vakbonden: "Zomerakkoord met winters randje voor werknemers"

Bewerkt door: ADN

De socialistische vakbond ABVV reageert vernietigend op het begrotingsakkoord van de federale regering. De liberale vakbond ACLVB is teleurgesteld. ACV Openbare Diensten vindt dan weer dat de minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) er niet in slaagt om een geloofwaardig beleid te voeren tegenover zijn personeel.

"De fiscale cadeaus die de grote vermogens en de ondernemingen ontvangen, blijken nog altijd de eerste prioriteit te zijn voor de ploeg van Michel" ABVV Het ABVV reageert in een eerste reactie vernietigend op het zomerakkoord van de federale regering. "Een zomerakkoord met een winters randje voor de werknemers", aldus de socialistische vakbond, die het akkoord "onevenwichtig, oneerlijk en een schandvlek voor de regering" noemt.



Volgens het ABVV is er in deze begroting nog steeds geen sprake van structurele maatregelen die moeten zorgen voor een eerlijke fiscaliteit. "De fiscale cadeaus die de grote vermogens en de ondernemingen ontvangen, blijken nog altijd de eerste prioriteit te zijn voor de ploeg van Michel. In plaats van een billijke hervorming van de belasting op bedrijfswinsten, lijkt er sprake te zijn van een pure verlaging van de vennootschapsbelasting. Dat is onbegrijpelijk, temeer omdat er daardoor minder bijdragen zullen zijn aan de openbare financiën."



Aan werknemers wordt volgens het ABVV daarentegen nog meer flexibiliteit opgelegd. "Het gaat niet op om telkens opnieuw de middelen te halen bij de bevolking, terwijl van de bedrijven en de rijken geen enkele inspanning wordt gevraagd", hekelt de vakbond.

"Geen fiscale rechtvaardigheid" "We betreuren nu des te meer dat er in juni geen consensus gevonden kon worden tussen de sociale partners: die akkoorden waren evenwichtiger" ACLVB "In lijn met haar eerder beleid voert de regering geen fiscale rechtvaardigheid in, en via lastenverlagingen en flexibiliteit toont ze zich vooral opnieuw gul voor de werkgevers", aldus de liberale vakbond ACLVB.



Voor de ACLVB mist de regering "haar ultieme kans om de krijtlijnen voor een redelijke en rechtvaardige vermogensfiscaliteit uit te stippelen". Een vlakke taks op effectenrekeningen die 254 miljoen euro moet opleveren, is "niet meer dan een budgettaire pleister op een houten been". "De maatregel mist rechtvaardigheid wegens een gebrek aan progressiviteit."



Voor de vakbond blijft de regering "een te bemoeizuchtige partner in sociale dossiers". "Het onderhandelingsevenwicht tussen sociale partners wordt al op voorhand gehypothekeerd. De bereikte akkoorden binnen de regering inzake proefperiode en startersbanen zijn exemplarisch voor het belang van het sociaal overleg. De ACLVB betreurt nu des te meer dat er in juni geen consensus gevonden kon worden tussen de sociale partners: die akkoorden waren evenwichtiger", luidt het.



De regering zet volgens de vakbond in op "joblegalisatie in plaats van jobcreatie". De ACLVB is van oordeel dat de regering "hardleers is inzake rechtvaardige fiscaliteit en bemoeizuchtig in de socio-economische dossiers, met een te eenzijdige nadruk op flexibiliteit en deregulering".