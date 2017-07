sam

begroting Premier Charles Michel en zijn ministers geven vanmiddag tekst en toelichting bij het akkoord van vannacht, dat vooral draait rond werkgelegenheid. "Jobs, jobs jobs, dat is zoals jullie weten onze mantra." Enkele opvallende uitspraken:

"Fiscaliteit is voor deze regering een instrument", zegt Michel. Een instrument om de economie te versterken, maar ook om efficiënter te zijn voor jobcreatie, een instrument om de rechtvaardigheid te waarborgen. De eerste minister noemt de hervorming van de vennootschapsbelasting "niet evident": "We gaan voor rechtvaardigheid binnen de hervorming van de vennootschapsbelasting. Dat is ook een belangrijk signaal in verband met de aantrekkelijkheid van ons land." Hij ziet een rode draad van rechtvaardigheid, net als bij de hervorming van de spaarregeling. Hij verwijst naar de taks op effectenrekeningen waar meer dan 500.000 euro op staat, maar ook op de gedeeltelijke vrijstelling van inkomsten uit aandelen, die hij "steun aan de goede huisvader" noemt.

Competitiviteit en jobs

Tijdens de uitleg over de nieuwigheden rond competitiviteit en tewerkstelling volgt een steek naar de sociale partners over de proefperiode. "We hebben de sociale partners tijd gegeven om een beslissing te nemen", benadrukt Michel. Een oplossing kwam niet uit de bus, en dus voert de regering de proefperiode na enkele jaren afwezigheid opnieuw in. "Wanneer sociale partners er niet uitraken, zijn wij als regering in staat om daar de beslissingen te nemen", zegt ook minister van Werk Kris Peeters.



Michel vermeldt nog bijkomende inspanningen in bepaalde sectoren, zoals de bouwsector en de e-commerce. In de bouw wordt sociale dumping tegengegaan, in de e-commerce wordt de wet aangepast aan nacht- en zondagwerk.



Peeters is ook tevreden met de startersjobs en de mysterycalls, terwijl viceminister Alexander De Croo benadrukt dat meer dingen mogen. De flexi-jobs worden van de horeca uitgebreid naar bijvoorbeeld de kapper, de slager of de bakker, en ze worden ook mogelijk voor gepensioneerden. Tot 500 euro per maand mag je ook belastingvrij bijklussen.