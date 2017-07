Onze analyse over het begrotingsakkoord: Charles Michel triomfeert

Dieter Dujardin

Net in de week dat zijn MR na 13 jaar oppositie weer de macht grijpt in Wallonië, presteert Charles Michel een huzarenstukje dat tot voor kort eerder een sisyfusarbeid leek: een akkoord over een imposant pakket hervormingen waar élke partij van zijn regering mee kan uitpakken. Alleen op begroting blijft centrumrechts onder de maat.

Premier Michel staat sterker dan ooit. Wie had dat kunnen voorspellen toen hij in 2014 de wanhoopspoging ondernam om als enige Franstalige partner een regering te gaan leiden met de N-VA, die tot dan vooral werd gehaat in Franstalig België?

Herinner u de begrotingsakkoorden van 2015 en 2016: telkens moest één of meerdere regeringspartners beteuterd afdruipen. Bij de deal over taxshift haalde Kris Peeters (CD&V) bakzeil met de roep om een vermogenswinstbelasting. En in oktober van vorig jaar moest Johan Van Overtveldt (N-VA) toezien hoe zijn hervorming van de vennootschapsbelasting op de lange baan werd geschoven.



Deze keer kan elke partij dit brede zomerakkoord zonder problemen verkopen. N-VA mag uitpakken met de verlaging van de vennootschapsbelasting - al komt die veel minder fel binnen dan in de eerste plannen - en wordt ook op haar wenken bediend met de terugkeer van de proefperiode en een hogere vrijstelling op pensioensparen. CD&V heeft zijn langverwachte rijkentaks en deal voor de Arco-coöperanten eindelijk binnen, net als een hele lijst sociale maatregelen voor alleenstaande gepensioneerden, mantelzorgers en kleine zelfstandigen. Open Vld kan pronken met de uitbreiding van de flexi-jobs, een nieuwe stimulans voor investeringen in de economie en nachtarbeid in de e-commerce. En voor de MR kan het helemaal niet meer stuk. Op twee jaar voor de verkiezingen, is de positie van de partij redelijk onbetwist in Franstalig België. De PS hangt in de touwen, de Waalse regering krijgt een liberaal elan en premier Michel staat sterker dan ooit.



Het geeft blijk van een grote dosis tactisch vernuft, en dat zit ook in de manier waarop hij de voorbije weken al zijn coalitiepartners met heel veel 'eten en drinken' verleidde tot een grote zomerdeal. Er lag zoveel lekkers op tafel dat mislukken gewoonweg geen optie meer was.