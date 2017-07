400 miljoen van Belfius gereserveerd voor Arco-spaarders

DDW

26/07/17 - 08u26 Bron: eigen berichtgeving

© epa.

De regering-Michel heeft de voorbije nacht ook een principeakkoord gesloten over een nieuwe regeling voor de 800.000 coöperanten van Arco. Op het moment dat de staatsbank Belfius (deels) verkocht wordt, zal er 400 miljoen euro naar een fonds voor Arco stromen.

Beweging.net moet daar dan 200 miljoen euro naast leggen, waardoor een derde van het opgebouwde kapitaal (1,7 miljard) zal worden vergoed.



De deal staat wel nog onder voorbehoud. Zo is het nog niet duidelijk wanneer Belfius zal worden in de markt gezet. De verwachting is dat dit nog wel een tijdje zal duren, want door nu nadrukkelijk met de Arco-deal te gaan leuren, zullen de kandidaat-overnemers niet geneigd zijn hun beste prijs op tafel te leggen. En de hele regeling moet ook nog de toetsing door de raad van state en de Europese commissie doorstaan.