Fiscale vrijstelling op spaarboekje halveert... En stijgt voor aandelen en pensioensparen

De regering-Michel voert een hervorming van de spaarfiscaliteit door die lange tijd als een taboe gold. De vrijgestelde intrest op het spaarboekje halveert van 1.880 naar 940 euro, maar er komt een nieuwe vrijgestelde korf van 627 euro voor wie in aandelen investeert.

De herschikking van de vrijstelling kwam afgelopen nacht uit de bus als smeermiddel voor de taks op de effectenrekeningen die premier Michel eerder op tafel legde in het kader van de fiscale rechtvaardigheid. Na protest van Open Vld werd die belasting omgevormd tot een echte rijkentaks. Alleen wie 500.000 euro op een effectenrekening heeft staan, wordt belast. Aan 0,15%. Pensioenfondsen worden daarbij uitgesloten. En om investeringen in de reële economie aan te moedigen, is de eerste 627 euro winst uit aandelen vrijgesteld van belastingen.



Die stimulans voor beleggingen in risicokapitaal eisten de liberalen toen N-VA vorig najaar met de hervorming van de vennootschapsbelasting en CD&V met een meerwaardetaks op de proppen kwam. De budgettaire ruimte voor deze heruitgave van de illustere operatie Cooreman-De Clercq komt van de vrijstelling op het spaarboekje, die lange tijd als een heilig huisje werd beschouwd. Nu blijft tot 1.880 euro rente vrijgesteld van belastingen, dat wordt vanaf nu 940 euro. Dat de hervorming nu wel passeert, komt omdat amper iemand wordt geraakt. Doordat de bankrentes de jongste jaren naar een absoluut dieptepunt zijn gezakt, moet je tegenwoordig al meer dan een half miljoen euro op een spaarboekje hebben om nog meer intresten te boeken dan de grens van 1.880 euro.



De regering leidt de spaarder trouwens niet alleen naar beleggingen die de reële economie beter steunen, maar ook naar pensioensparen. Daar biedt minister Van Overtveldt (N-VA) vanaf nu de keuze tussen twee systemen: de huidige maximale vrijstelling van 940 euro aan 30% of een nieuwe vrijstelling van 1.200 euro aan 25%. De operatie is budgetneutraal voor de overheid, maar levert de spaarder 18 euro meer fiscaal voordeel en een steviger pensioenopbouw op.



Nog in de financiële sector heeft CD&V zijn langverwachte deal rond Arco binnen. Het is de bedoeling om de coöperanten deels te vergoeden met centen die uit de verkoop van Belfius voortkomen.



