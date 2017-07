Kernkabinet zet onderhandelingen morgenmiddag voort

Bewerkt door: ib

24/07/17 - 23u45

Het Hertoginnedal, waar de onderhandelingen afgelopen weekend al plaatsvonden. © belga.

De vergadering van het kernkabinet is vandaag omstreeks 21.30 uur afgerond. De werkzaamheden worden morgen om 12.00 uur voortgezet. Dat werd na afloop vernomen in de omgeving van de onderhandelaars.

Het kernkabinet zat sinds 19.30 uur samen op Hertoginnedal, nadat premier Charles Michel een hele dag gesprekken onder vier ogen met zijn vicepremiers organiseerde. Voor aanvang van de vergadering viel al te horen dat er nog veel werk op de plank lag.



Achteraf luidt het dat in de gesprekken vooruitgang is geboekt over fiscaliteit en de structurele hervormingen die de regering-Michel wil doorvoeren op socio-economisch vlak, al is er nog werk aan de winkel, met name op technisch vlak. De regering zou zich nu meer gaan concentreren op het budgettaire werk.



Het is afwachten wanneer de regering de landing inzet. De formele deadline voor de begroting ligt halfweg oktober, wanneer ons land zijn begrotingshuiswerk bij de Europese Commissie moet indienen.