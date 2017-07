Kernkabinet zit opnieuw bijeen over begroting

Bewerkt door: sam

23/07/17 - 18u42 Bron: Belga

begroting Premier Charles Michel en de vicepremiers komen rond deze tijd opnieuw samen op Hertoginnedal om zich verder over de begroting te buigen. Sinds gisteren probeert premier Michel opnieuw de plooien glad te strijken, nadat er tussen de regeringspartners onenigheid was ontstaan over een heffing op de effectenrekeningen.

Gisteren viel te horen dat Open Vld dwars lag over die taks, die eerder deze week naar voren werd geschoven als alternatief voor de meerwaardeheffing. CD&V wil zo'n meerwaardeheffing al langer invoeren in het kader van de rechtvaardige fiscaliteit, maar Open Vld en N-VA willen daar niet van weten.



Het kernkabinet zat gisterennamiddag even samen, maar nadien organiseerde de premier opnieuw bilaterale gesprekken met zijn vicepremiers en gingen technische werkgroepen verder aan de slag. Sinds 17.30 uur zit het kernkabinet opnieuw samen. Het is afwachten of premier Michel een soort vergelijk heeft uitgedokterd waar iedereen mee aan de slag kan of wil gaan.