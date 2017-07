Regering schakelt versnelling hoger voor federale begroting

KVE

Op Hertoginnedal is het kernkabinet vandaag opnieuw bijeen over de federale begroting voor volgend jaar en een aantal hervormingen die daaraan gekoppeld zijn. De voorbije dagen waren er bilaterale onderhandelingen tussen de verschillende regeringspartners. Mogelijk wordt er komend weekend een versnelling hoger geschakeld. Het blijft de bedoeling om nog voor het einde van de maand tot een akkoord te komen.

De verschillende coalitiepartners lanceerden de jongste tijd al een pak hervormingsvoorstellen rond arbeidsmarkt, fiscaliteit of investeringen: N-VA stelde vorige week voor om de fiscale aftrek voor elk kind gelijk te maken, Open Vld lanceerde een tijd geleden de piste om iedereen onbelast 500 euro per maand te laten bijverdienen en CD&V-vicepremier Kris Peeters wil onder meer de proefperiode terug invoeren, en mystery calls invoeren tegen discriminatie.



Ook al oudere heikele dossiers liggen nog op tafel. De verlaging van de vennootschapsbelasting die minster van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) wil, kwam er tot nu toe niet omdat CD&V "rechtvaardige fiscaliteit" vroeg door een meerwaardebelasting op tafel te leggen, die Open Vld en N-VA niet willen.



Volgens sommige media heeft premier Michel nu wel een taks op effectenrekeningen op tafel gelegd, in de hoop de christendemocraten over de streep te trekken. Minister Van Overtveldt wil dan weer de aftrek voor pensioensparen optrekken en pensioenfondsen toelaten om te investeren, wat dan weer past in het investeringspact dat premier Michel verder wil uitwerken. Ook de vraag van CD&V voor een oplossing voor de Arco-spaarders, ligt nog altijd op tafel.



De federale topministers zaten zaterdag voor het laatst rond de tafel. Open Vld-vicepremier Alexander De Croo was de voorbije dagen in New York voor een bijeenkomst van de VN. Er waren de jongste dagen wel bilaterale contacten tussen de verschillende regeringspartijen. Morgen zou het kernkabinet opnieuw samenkomen na de wekelijkse ministerraad. Na de nationale feestdag vrijdag komt er wellicht een versnelling in de onderhandelingen.