Topministers tijdlang bijeen over begroting en hervormingen

De topministers van de federale regering zaten zaterdag een tijdlang bijeen over de begroting en de hervormingen die ze willen doorvoeren. Concrete beslissingen zijn er nog niet genomen.

De regering hoopt tegen eind deze maand de begroting voor volgend jaar rond te hebben en meteen al de grote lijnen voor 2019 uit te tekenen. Om het budget op koers te houden, is er volgens het monitoringcomité 4,2 miljard euro nodig. Voor een evenwicht in 2019, het laatste jaar van de legislatuur, zou 7,7 miljard euro nodig zijn. De ambitie van een evenwicht wordt evenwel verlaten: de regering wil de economische groei en jobscreatie niet fnuiken door al te veel besparingen, luidde het de afgelopen week uit verschillende hoeken. Premier Michel zei donderdag in de Kamer dat hij een begroting wil die geloofwaardig is voor de bevolking en voor de Europese Commissie.



Op de vergadering zaterdag op Hertoginnedal, die om 11 uur begon, werden mogelijke onderwerpen voor een thematische ministerraad afgebakend. Daarnaast werd er ook over het begrotingswerk gesproken. Zondag is er geen vergadering gepland. Open Vld-vicepremier Alexander De Croo vertrekt immers naar New York voor een VN-bijeenkomst over duurzame ontwikkeling.