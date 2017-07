Gezocht: 7,9 miljard. Begrotingsrapport tegenvaller voor premier Michel

Geert Desmet

Als de regering-­Michel in 2019 nog een begrotingsevenwicht wil, dan moet ze de komende weken op zoek naar 7,9 miljard euro. Het rapport van het monitoringcomité is een ­tegenvaller na alle hoeraberichten. Het begrotingstekort leek de voorbije weken als sneeuw voor de zon te smelten. Met een resterende inspanning van 4,7 miljard euro zou het lukken om de begroting structureel in evenwicht te krijgen, zei begrotingsminister Sophie Wilmès (MR). Maar dat lijkt nu te vroeg victorie gekraaid.

In het definitieve rapport van het monitoringcomité, dat vanaf vandaag op de regeringstafel komt als basis voor de begrotingsopmaak van 2018 en 2019, is sprake van een nominaal tekort van 7,9 miljard. Volgens bronnen zouden onder andere de fiscale ontvangsten slechter uitvallen, bij N-VA wijzen ze op de noodzaak aan verdere ingrepen in de sociale zekerheid.



Of het zo'n vaart zal lopen, valt te bezien. Zo wordt er binnen de regering op gewezen dat het rapport geen rekening houdt met de sterk verbeterde economische groei en jobcreatie. Met andere woorden: in de praktijk kan het gat makkelijk een flink stuk kleiner worden. "De Europese Commissie vraagt bovendien niet dat wij een nominaal evenwicht afleveren. Ze wil dat het structurele saldo tegen 2019 met 1% bbp verlaagt", klinkt het. Dat is gelijk aan een dikke 4 miljard.



Een andere opsteker is volgens bronnen dan weer dat de begroting van 2017 op schema zit, zij het wel na het aanspreken van de veiligheidsmarge. Met andere woorden: het ziet er sterk naar uit dat de regering-Michel de ambitie om een begroting in evenwicht af te leveren, zal laten vallen.



Tegen 1 augustus hoopt premier Michel een akkoord te bereiken over de begroting en de grote ­fiscale dossiers.