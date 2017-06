Regering moet 8 miljard besparen om begroting in 2019 in evenwicht te krijgen

EB

13/06/17 - 18u15 Bron: Belga

© photo news.

Om tegen 2019 een structureel begrotingsevenwicht te bereiken, zoals de regering wil, is een bijkomende inspanning nodig van 1,9 procent van het bruto binnenlands product (bbp) of zowat 8 miljard euro. Dat heeft de gouverneur van de Nationale Bank van België, Jan Smets, vandaag gezegd bij de voorstelling van nieuwe economische projecties van zijn instelling.

De Nationale Bank verwacht dat het begrotingstekort dit jaar zal dalen tot 2,0 procent, wat beter is dan verwacht, tegen 2,6 procent vorig jaar. Maar de jaren nadien zou het tekort, bij ongewijzigd beleid, niet verder meer afnemen. Daardoor zou tegen 2019 een kloof ontstaan van 1,9 procent van het bbp tussen de projecties van de Nationale Bank en het structurele begrotingsevenwicht dat de regering nastreeft.



Een deel van de inspanning kan volgens Smets komen van de opbrengst van maatregelen die nu nog onvoldoende duidelijk zijn en waar de Nationale Bank nog geen rekening mee houdt. "Maar het gros zal moeten komen van bijkomende maatregelen."



Voor Smets is het aangewezen om te blijven streven naar dat structurele begrotingsevenwicht, niet alleen om een loyale partner te zijn in Europa, maar ook om voorbereid te zijn op de factuur van de vergrijzing. "Die blijft aanzienlijk, ondanks de pensioenhervorming", aldus Smets.



De gouverneur pleitte er vandaag voor om niet louter een budgettaire strategie te voeren, "maar absoluut ook een structurele groeistrategie, die erop gericht is de groei structureel op te voeren". Een goed voorbeeld daarvan is volgens hem de recente pensioenhervorming. "Zo'n strategie zou aanvullend zeer behulpzaam zijn, ze zouden elkaar versterken."



De federale regering besliste in april om de begroting niet langer in 2018, maar in 2019 structureel in evenwicht te brengen.



Volgens de projecties van de Nationale Bank zal de overheidsschuld dalen van 106 procent van het bbp in 2016, naar 104 procent bbp in 2019.