Belgische staat bij slechtste betalers in Europa

De Belgische staat bevindt zich in de top 5 van Europese landen die het slechtst scoren voor de betaling van openstaande facturen aan bedrijven uit eigen land. Dat blijkt uit Europees onderzoek van incassobureau Intrum Justitia. Bedrijven komen daardoor in cashflowproblemen en kunnen zelf hun leveranciers ook niet betalen, klinkt het. Het onderzoek werd uitgevoerd in 29 landen en bij 10.468 bedrijven, 669 daarvan waren Belgisch.

Uit het jaarlijkse European Payment Report blijkt dat België "zeer slecht" scoort als het gaat om het betalen als overheid aan de eigen industrie. Samen met Griekenland, Italië, Portugal en Spanje vormt ons land de top 5 van landen die het langst wachten met het betalen van bedrijven die voor hen werken.



Het gevolg is volgens Intrum Justitia dat Belgische bedrijven zelf hun eigen verplichtingen moeilijker kunnen nakomen (belastingen, RSZ, BTW en accijnzen ... ) en dat ze een competitief voordeel verliezen in vergelijking met hun Europese collega's. Het watervaleffect zorgt ervoor dat bedrijven pas later betalen, uitstel vragen en van hun klanten ook langere betalingstermijnen moeten aanvaarden.



"Zuurstof genereren"

"Iedereen heeft het moeilijk, maar de overheid zou toch een inspanning moeten leveren om de eigen bedrijven te ondersteunen", zegt Guy Colpaert van Intrum Justitia. "Dat zou meer middelen en zuurstof genereren voor onze economie, het vertrouwen herstellen en dus ook jobs opleveren. We moeten dringend ook werk maken van de betaalmoraal."



Belgische bedrijven zijn volgens Intrum Justitia bij de braafste in Europa als het gaat om het opvolgen van onbetaalde facturen. "Die schroom om zich te laten gelden, leidt tot bijvoorbeeld het vrij gelaten aanvaarden van latere betalingstermijnen (67 pct). Daarnaast wordt er ook bijna nooit een derde partij ingeschakeld om hen te helpen bij onbetaalde facturen (53 pct). Dat is één van de hoogste scores in Europa", klinkt het.