"Helft van begrotingscontrole naar prullenmand"

SPS

19/05/17 - 21u24 Bron: Belga

Ministers Sophie Wilmès van Begroting en Johan Van Overteveldt van Financiën. © belga.

Oppositielid Karin Temmerman (sp.a) leest in het rapport van het Rekenhof dat meer dan de helft van de structurele inspanning naar de prullenmand wordt verwezen. Haar Franstalige collega's van de PS stellen dan weer vast dat de bevoegde ministers Sophie Wilmès van Begroting en Johan Van Overteveldt van Financiën binnenkort in het parlement een begrotingscontrole moeten verdedigen die eigenlijk al voorbijgestreefd is.

"Uit het rapport van het Rekenhof kunnen we alleen afleiden dat deze regering gebuisd is voor de begrotingscontrole", zegt Temmerman. Zij mikt haar pijlen daarvoor opnieuw richting minister Van Overtveldt (N-VA). "Volgens het Rekenhof zijn de cijfers van de minister niet onderbouwd en zelfs in tegenspraak met de berekeningen van zijn administratie. Daarmee houdt de minister vast aan zijn gewoonte om voorzichtige ramingen van de administratie eigenhandig op te blazen. De begroting bevat daardoor meer dan 500 miljoen euro aan extra lucht", zegt Temmerman.



PS-Kamerlid Ahmed Laaouej noemt het werkstuk van de regering al achterhaald. "De minister van Begroting dreigt snel te worden voorbijgestoken door het aankondigingsbeleid van haar collega's, want er zijn nog twee superministerraden geprogrammeerd", luidt het.