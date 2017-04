België heeft stabiliteitsprogramma 2017-2020 ingediend bij Europese Commissie

Door: redactie

29/04/17 - 01u19 Bron: Belga

Sophie Wilmès © belga.

Ons land heeft zijn stabiliteitsprogramma 2017-2020 ingediend bij de Europese Commissie. Dat heeft het kabinet van minister van Begroting Sophie Wilmès vrijdagavond laten weten. Het Belgisch stabiliteitsprogramma, dat gedragen wordt door de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen, legt de intenties en doelstellingen van het begrotingsbeleid voor de periode 2017-2020 vast. België had tot het einde van de maand om zijn programma in te dienen.

"Het stabiliteitsprogramma werd ingediend voor het verstrijken van de deadline en past binnen de engagementen die België heeft genomen op Europees niveau op vlak van de begrotingsconsolidatie", aldus Wilmès.



Tijdens de vergaderingen van de afgelopen drie dagen "hebben het federale niveau en de gefedereerde entiteiten akte genomen van het globale traject, dat tegen 2019 een structureel evenwicht voorziet voor alle overheden (...) tegen 2019".



Waals minister-president Paul Magnette verklaarde vrijdagochtend nog dat het begrotingsdocument voor de Europese Commissie in het kader van het stabiliteitsprogramma nog niet klaar was, en hij herhaalde de piste om -zoals elk jaar- zonder akkoord de begrotingsplannen van de verschillende regeringen te bundelen en over te maken.