Lagere vennootschapstaks niet meer voor dit jaar

DIETER DUJARDIN

9/03/17 - 05u00

© BELGA.

Bedrijven hoeven er niet meer op te rekenen dat hun vennootschapsbelasting dit jaar nog daalt. De regering-Michel werkt voor ­Pasen alleen de begrotingscontrole af, de ­zoektocht naar een grote fiscale deal wordt naar de zomer verlegd.

Zelfs als het dan tot een akkoord komt, is dat te laat om in 2017 nog impact te hebben op de ­belastingbrief van de ondernemingen. De ­coalitiepartners zijn nog altijd niet klaar om te landen, valt te horen.



