Belgisch begrotingstekort daalt tot 2,2 procent, schuld tot 106,5 procent

13/02/17

Het tekort op de Belgische begroting zou dit jaar 2,2 procent van het bbp bedragen, na 2,9 procent vorig jaar. Dat zegt de Europese Commissie vandaag, die daarmee dus niet verwacht dat ons land in de buurt van de 3-procentdrempel komt. Ook de overheidsschuld zou, weliswaar licht, dalen: van 106,8 naar 106,5 procent. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) reageert tevreden. "Het zijn cijfers die aantonen dat het herstelbeleid werkt."

De Europese Commissie publiceerde maandag haar nieuwe economische vooruitzichten. De Commissie houdt de nationale overheidsfinanciën nauwgezet in de gaten en landen met een tekort van 3 procent of groter, mogen zich aan een verscherpt toezicht verwachten. Maar België zou dit jaar dus zelfs niet in de buurt van het strafbankje komen. Europa wil ook dat de lidstaten hun overheidsschuld afbouwen richting 60 procent. België kreeg enkele maanden geleden nog kritiek omdat de schuld richting 107 procent steeg. Nu gaat de Commissie er vanuit dat de Belgische schuldgraad eind 2016 piekte op 106,8 procent bbp, om dit jaar te zakken naar 106,5 procent. In 2018 zou de schuld verder dalen naar 106,1 procent. Belangrijk is wel dat de Commissie bij haar projectie uitgaat van onveranderd beleid. De economische groei in België zou in 2017 1,4 procent bedragen, in 2018 1,5 procent. Het aandeel van de export in de groeicijfers zou afnemen, ten voordele van een sterkere binnenlandse vraag.

(Inter)nationale uitdagingen

Net als de Nationale Bank, stelt de Europese Commissie dat er in 2016 59.000 jobs bijgekomen zijn in België. In 2017 én 2018 zouden er ongeveer 42.000 extra banen gecreëerd worden. Voor de werkloosheidsgraad betekent dat een daling van 8,0 procent in 2016 naar 7,8 procent in 2017 en naar 7,6 procent in 2018. "Het laagste niveau sinds 2011", stelt de Commissie vast.



De inflatie bedroeg in 2016 1,8 procent, stijgt dit jaar door naar 2,0 procent en zakt volgend jaar terug naar 1,8 procent. De stijging van de koopkracht trekt aan van 0,1 procent in 2016 naar 2,0 procent in 2017 en 1,9 procent in 2018.



Tijdens zijn voorstelling van de economische vooruitzichten, zei Europees commissaris van Economische Zaken Pierre Moscovici dat Europa erin slaagt meer groei te realiseren en banen te creëren, "ondanks verschillende internationale en nationale uitdagingen". Hij noemde de verzwakte globale handelsstromen, geopolitieke spanningen, terroristische aanslagen, probleembanken in verschillende landen, de Brexit en groeiend verzet tegen globalisering. De Verenigde Staten blijven volgens de Fransman "de belangrijkste bron van onzekerheid".



Behalve België kampt ook Italie met een te hoge schuldgraad. Rome werd er door Moscovici aan herinnerd dat de Commissie bijkomende inspanningen verwacht, maar dat Brussel - in tegenstelling tot wat sommige media beweren - geen ultimatum heeft gesteld.



Het belangrijkste nieuws voor Moscovici is echter dat voor de eerste keer in tien jaar elke lidstaat een positieve economische groei laat optekenen.