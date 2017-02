Vlaamse overheid betaalt facturen stipter: kwart minder verwijlintresten

Door: redactie

De Vlaamse overheid heeft vorig jaar 3,7 miljoen euro aan verwijlinteresten betaald. Dat is 1,27 miljoen euro of 25 procent minder dan in 2015. Dat betekent dat de Vlaamse overheid zijn facturen beter betaalt. Verwijlintresten zijn de intresten op laattijdige betalingen van overheidsopdrachten. Volgens Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein is de verlaging onder meer te danken aan een efficiëntere opvolging van de facturen.