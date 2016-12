Weyts trekt dertien miljoen euro voor vier Vlaamse toeristische attracties uit

Door: redactie

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts investeert via Toerisme Vlaanderen ruim 13 miljoen euro in vier nieuwe toeristische attracties. Weyts wil vooral buitenlandse bezoekers prikkelen met ambitieuze projecten die veel uitstraling hebben. "We gaan bezoekers uit de hele wereld verleiden", aldus de minister vandaag in een persbericht.

Het geld gaat naar vier kernattracties: een belevingscentrum rond Ensor in Oostende (1,8 miljoen euro), een upgrade van de Plantentuin in Meise (2,9 miljoen), een Bourgondisch stadspaleis in Mechelen (4,2 miljoen) en de toeristische ontwikkeling van drie kastelen in de Scheldevallei (4,3 miljoen euro).



Een professionele jury heeft de ingediende businessplannen beoordeeld op basis van duidelijke criteria. Behalve een zekere schaalgrootte en een duidelijke historische meerwaarde, moeten de nieuwe toeristische attracties kwaliteitsvol zijn, het merk 'Vlaanderen' versterken en internationale allure bezitten.



De woning van James Ensor in de Oostendse Vlaanderenstraat wordt samen met enkele aanpalende panden heringericht in een permanent belevingscentrum rond de beroemde kunstschilder. Het 'Ensor Experience-center' opent in 2018 en wil in zijn eerste jaar na de heropening 80.000 bezoekers lokken.



In de plantentuin in Meise wordt een nieuw, state-of-the-art bezoekerscentrum gebouwd dat ook zal fungeren als toeristische uitvalsbasis naar de groene Vlaamse rand. Ook de laatste twee kassen (nevelwoud en mediterrane vegetatie) worden gerenoveerd zodat de volledige vernieuwing van alle 13 kassen na 10 jaar wordt afgerond. De vernieuwde Plantentuin moet openen in 2020.



Het Mechelse stadspaleis van humanist en kunstverzamelaar Hiëronymus van Busleyden wordt opgewaardeerd om bezoekers een Bourgondische totaalervaring te bieden. Er komt onder meer een belevingsparcours doorheen het paleis. De verhaallijnen zullen ook buiten de muren voortlopen met bijvoorbeeld een Bourgondische stadswandeling of een bezoek aan het Schepenhuis.



Tot slot krijgen drie kastelen langs de Schelde tussen Gent en Antwerpen een toeristische injectie. Het kasteel Marnix van Sint-Aldegonde in Bornem, dat niet moet onderdoen voor de kastelen van de Loirevallei, krijgt het bezoekerscentrum dat het verdient. De 14de eeuwse waterburcht van Laarne krijgt een belevingsparcours, met onder andere een verzonken wandelpad in de slotgracht. Het statige kasteel van Wissekerke wordt verrijkt met een 3D-beleving die bezoekers met een augmented reality-bril kunnen beleven.