Ook Brussel in verzet tegen Europese begrotingsregels

26/12/16

Na Vlaanderen gaat ook Brussel in het offensief tegen de Europese begrotingsregels, schrijft De Standaard vandaag. Investeringen in onder meer de tunnels dreigen Brussel te versmachten als de regels niet worden aangepast, waarschuwt een ruime meerderheid in het Brussels Parlement.

109 miljoen euro aan investeringen houdt de Brusselse regering buiten de begroting. Die som moet onder meer dienen voor de herstellingen aan de Leopold II-tunnel, investeringen in veiligheid en de uitbreiding van het Brusselse metronet. Maar de Europese begrotingsregels verplichten over­heden om grote investeringen in één keer in de begroting op te nemen in het jaar dat ze worden vastgelegd.



De Vlaamse regering botste al eerder met die regels, toen ze de kosten van de Oosterweelverbinding probeerde te spreiden. Brussel kampt nu met een soortgelijk probleem.



Brussels parlementsvoorzitter Charles Picqué (PS) dient een resolutie in die de Brusselse regering moet aanmanen tot actie tegen de regels. Behalve de eigen PS is er ook steun van Open Vld, CD&V, cdH, SP.A DéFi en oppositiepartijen Groen en Ecolo. MR en de N-VA staan niet mee op de foto. "We denken dat de MR uiteindelijk wel voor zal stemmen. Maar de N-VA zit hier heel overtuigd in de oppositie."