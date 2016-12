Vlaams Parlement keurt begroting 2017 goed

Door: redactie

22/12/16 - 18u26 Bron: Belga

Geert Bourgeois © photo news.

Het Vlaams Parlement heeft vanavond na een tweedaags debat de begroting 2017 goedgekeurd. Dat gebeurde meerderheid (N-VA, CD&V, Open Vld) tegen oppositie (sp.a, Groen, Vlaams Belang).

Parlementsleden van meerderheid en oppositie kruisten in het Vlaamse halfrond twee dagen lang de degens over allerhande begrotingskwesties zoals: in hoeverre is de Vlaamse begroting op orde? Maakt de regering-Bourgeois de juiste keuzes op het vlak van besparingen en investeringen? Enz...



De oppositiepartijen hadden onder meer kritiek op de besparingen, de hogere facturen, het voorgestelde begrotingsevenwicht (dat eigenlijk een klein tekort is van 115 miljoen euro), de energieheffing (Turteltaks) en de financiering van het onderwijs. De meerderheid zette dan weer in de verf dat de regering de voorbije jaren heeft gesnoeid om nu te kunnen groeien, dat de regering haar budget wel op orde heeft en bovendien volop hervormingen doorvoert.



"Het beleid van de Vlaamse regering begint zijn vruchten af te werpen. Vlaanderen gaat vooruit", zo besloot minister-president Geert Bourgeois.