Calvo vergelijkt N-VA'ers met Trump, Wilders en Le Pen

17/10/16

Kamerlid Kristof Calvo (Groen) heeft in het debat over de state of the union fors uitgehaald naar N-VA. Hij laakte dat de partij constant verdeeldheid zaait in de Belgische samenleving en verweet de premier dat mogelijk te maken. Peter De Roover (N-VA) liet het verwijt niet over zijn kant gaan en stelde dat het net Calvo is die bij elke tussenkomst de bevolking angst aanjaagt.

'In uw meerderheid zitten mensen voor wie de Grondwet een vodje papier is' Kristof Calvo (Groen)

Net als zijn sp.a-collega Meryame Kitir stond Calvo in zijn tussenkomst stil bij de verdeeldheid binnen de meerderheid. "Dit is een regering die kiest voor onderlinge ruzie en conflict. Een regering die komt met halfslachtige en oneerlijke voorstellen. Een regering die nooit kiest voor de mensen, maar steeds weer voor zichzelf", had Kitir verklaard.



Calvo zei weinig reden te zien voor optimisme over het beleid van de ploeg-Michel, maar is er wel van overtuigd dat er meer mogelijk is in ons land. "Het wordt wel bijzonder moeilijk gemaakt omdat de grootste partij van het land niet houdt van het land." Calvo maakt zich naar eigen zeggen weinig zorgen over het confederale model waarop N-VA werkt, maar wel "over de verdeeldheid die de partij permanent zaait in de Belgische samenleving en die ze van u mag zaaien", richtte hij zich tot de premier.



Calvo voegde er aan toe dat de houding van N-VA er steeds meer uit bestaat anderen niets te gunnen. "Het is iets wat sommigen in uw regering delen met Orban, Le Pen, Wilders en Trump", luidde het. "In uw meerderheid zitten mensen voor wie de Grondwet een vodje papier is."



"U bent diegene die bij elke begrotingsmaatregel de mensen opjut, de indruk wekt dat we hen beroven, dat de werkende mens wordt uitgezogen en permanent angst bij de bevolking aanwakkert en die nu als een heilig boontje de vereniging en eenheid staat te prediken", sloeg N-VA-fractieleider De Roover terug. "U zaait bij elke tussenkomst verdeeldheid en u bent de allerlaatste van wie wij lessen moeten aannemen".