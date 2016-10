Speech Michel nog niet koud en alweer gekibbel

DIETER DUJARDIN EN KATRIEN STRAGIER

Eén zinnetje in de beleidsverklaring van de premier legt alwéér onenigheid in de regering bloot. Volgens CD&V is er een deal om in 2017 een regeling voor de gedupeerde Arco-coöperanten te laten ingaan, volgens N-VA niet.

Met vijf dagen vertraging hield ­premier Michel gisteren eindelijk zijn beleidsverklaring in de Kamer. Die moest een crisisweek afsluiten, maar een passage over Arco deed meteen de gemoederen oplaaien. "Op initiatief van de minister van Financiën (N-VA'er Van Overtveldt, red.) zal een plan van opmaak worden opgemaakt", sprak Michel. "Er zal een taskforce worden opgericht om de uitwerking van de ­regeling te bege­leiden. De operationele uitvoering zal worden opgestart in 2017." Dat laatste zinnetje blijkt onder de ­regeringspartijen vatbaar voor interpretatie: gaat in 2017 enkel de task­force van start, of de regeling zélf waardoor de 800.000 Arco-gedupeerden een deel van hun centen terugzien?



N-VA hanteert de eerste lezing. Volgens de partij is het ook wachten op een uitspraak van het Europees Hof voor Justitie, die enkele maanden ­terug een voorgestelde regeling afschoot. Die uitspraak zou al zeker niet meer voor dit jaar zijn, klinkt het. Maar volgens CD&V moet er helemaal niet op die uitspraak gewacht worden. "In 2017 komt er een oplossing", beklemtoont Kris Peeters. Zijn partij gaat ervan uit dat er dit jaar nog binnen de regering een nieuwe regeling wordt uitgewerkt, waardoor de gedupeerden volgend jaar al geld kunnen terug­krijgen. Het zou gaan om 40% van hun inleg en rente. Dat geld zou niet uit de begroting komen - CD&V broedt op een creatieve oplossing. Er wordt ­onder meer gekeken naar dividenden van overheidsbank Belfius.



