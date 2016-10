Artsensyndicaten: "Aanslag op index is onaanvaardbaar voor zelfstandige zorgverstrekkers"

bewerkt door: Laurence Schoukens

BVAS-voorzitter Marc Moens © belga.

Begroting "De gedeeltelijke indexsprong voor zelfstandige zorgverstrekkers die de regering-Michel heeft goedgekeurd, is onaanvaardbaar". Dat zegt de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS). De beslissing moet 247 miljoen euro opbrengen, maar BVAS dreigt ermee om de ontbinding aan te vragen van het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen. Dat bepaalt onder andere de tarieven die toegetreden of geconventioneerde artsen mogen aanrekenen.

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) "Ik besef dat we een grote inspanning vragen van de zorgverstrekkers" © belga.

"Ik besef zeer goed dat we een grote inspanning vragen van de zorgverstrekkers", zei minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) gisteren al. De honoraria van de zelfstandige zorgverstrekkers worden in 2017 slechts een derde geïndexeerd.



"Onaanvaardbaar"

Volgens De Block wordt er op haar departement bespaard en hervormd, "niet met een botte bijl maar met een fijn scalpel".



"Het scalpel van Maggie De Block is uitgeschoten en maakt ongewenste littekens", reageert BVAS. Van de totale inlevering zal 146 miljoen euro betaald worden door de artsen. Er valt iets voor te zeggen dat de zelfstandige zorgverstrekkers een derde van hun index moeten inleveren: hun indexsprong bedroeg over 2015-2016 geen 2 procent, maar 1,15 procent. "Maar een inlevering van twee derde is overdreven", stelt BVAS-voorzitter Marc Moens. "Deze aanslag op de index is onaanvaardbaar."



Volgens Moens is het niet de eerste keer dat de zelfstandige zorgverstrekkers gediscrimineerd worden tegenover hun gesalarieerde collega's. Bovendien hebben de artsen volgens hem al verschillende volledige of gedeeltelijke indexsprongen moeten ondergaan sinds 2010.



Akkoord artsen-ziekenfondsen

Morgen vindt een vergadering van de Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging plaats, waarin zowel de sector als de regering vertegenwoordigd is. Als hij daar te horen krijgt dat de regering "eenzijdige besparingen zonder wettelijke basis" doorvoert, zal Moens de ontbinding vragen van het lopende nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen.