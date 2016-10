Zo is de nieuwe begroting samengesteld

Redactie

In cijfers De federale regering zal tijdens de laatste maanden van 2016 en in 2017 een begrotingsinspanning van 3,006 miljard leveren. Dat moet het structureel saldo dit jaar nog met 0,1 procent verbeteren en volgend jaar met 1,1 procent. Hoe heeft de regering-Michel dit pakket besparingen, nieuwe inkomsten en andere maatregelen samengesteld? Een overzicht.

Van de totale begrotingsinspanning wordt 70 procent gerealiseerd via besparingen op de uitgaven, zei vicepremier Jan Jambon (N-VA) zaterdag tijdens de persvoorstelling. "Met een overheidsbeslag van meer dan 50 procent is dat de juiste manier van werken", zei ook minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Naast 10 procent aan diverse inkomsten, onder meer uit dividenden, blijft er dan nog 20 procent aan fiscale maatregelen over.



In totaal neemt de regering voor 1,820 miljard euro aan nieuwe maatregelen. 666 miljoen daarvan moet in de sociale uitgaven worden gezocht, 592 miljoen in de fiscale ontvangsten, 307 miljoen in de primaire uitgaven en 255 miljoen in maatregelen als het versterken van de strijd tegen fiscale en sociale fraude. Blikvangers onder de nieuwe maatregelen zijn het optrekken van de roerende voorheffing van 27 naar 30 procent (wat 385 miljoen moet opleveren), de afschaffing van de kostelijke speculatietaks, de uitbreiding van de beurstaks en het beperken van de aftrek voor brandstofkosten bij bedrijfswagens. De regering wil uiteindelijk de keuze laten tussen een bedrijfswagen en een mobiliteitsbudget, zei premier Charles Michel.

De uitvoering van al besliste maatregelen is goed voor 1,123 miljard euro. Hier moet 675 miljoen in de gezondheidszorg worden gezocht, 310 miljoen in de primaire uitgaven, 90 miljoen in ambtenarenzaken, 40 miljoen in de e-commerce en 8 miljoen in de hervorming van het tijdkrediet en de onderbreking van de carrière in ambtenarenzaken.