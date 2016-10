"Discussies zetten ons werk in de schaduw": De Croo blikt terug op woelige begrotingsgesprekken

Door: redactie

"Deze regering werkt keihard, maar het werk wordt overschaduwd door randdiscussies". Zo reageert Open Vld-vicepremier Alexander De Croo in de studio van VTM NIEUWS op de moeizame begrotingsdiscussies van de afgelopen weken. "Dat moeten we vermijden."



Eerder op de dag zei CD&V-vicepremier Kris Peeters aan VTM NIEUWS ook dat de regering zich geen nieuwe interne crisis meer kan permitteren. "We moeten alles doen om van dit akkoord een kantelmoment te maken om op een andere manier met elkaar om te gaan."



"Ik ben met met u eens dat we de verwijten van de afgelopen weken niet meer kunnen volhouden", zo zei Peeters. "Ik hoop dat we na dit akkoord de zaken verdedigen en elkaar steunen. De mensen vragen een regering die regeert en niet discussieert over cijfers. Ik zal er ook toe bijdragen om op een andere manier verder te gaan."