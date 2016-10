ABVV: "Pret kan niet op bij Hutsen en Couckes"

Door: redactie

ABVV vindt dat de regering-Michel "de weg van de sociale afbraak zonder schaamte verderzet". Dat zegt de socialistische vakbond in een persbericht. "Het geld wordt gehaald bij de gepensioneerden, zieken en werklozen. Zij zijn en blijven de pineut, maar voor de Hutsen en Couckes van deze wereld kan de pret niet op."

ABVV maakt de begrotingsoefening met de grond gelijk: "Een verhaal van snijden en snoeien op de kap van de mensen", "afbraak van de sociale bescherming" en "de vakbonden worden buitenspel gezet". "Meer dan de helft van de begrotingsinspanning wordt gezocht bij de sociale zekerheid, waarvan de bevoegde ministers op voorhand hadden gezegd dat dit niet sociaal verantwoord zou zijn", luidt het. De vakbond merkt onder meer op dat werklozen bestraft worden. "Wie lang werkloos blijft en wie op brugpensioen is, zal minder pensioen ontvangen. Wie werkloos of ziek wordt, moet langer wachten op een uitkering. In plaats van werk te creëren, worden werklozen bestraft", zegt de bond.

Regering klopt zich op de borst

De maatregelen in het ontwerp van de zogenaamde wet-Peeters bieden volgens de regering een antwoord op de vraag hoe de economie competitiever gemaakt kan worden, de jobs van mensen werkbaar en de arbeidsmarkt wendbaar.



Vicepremier en minister van Werk en Economie Kris Peeters (CD&V) wil mensen de mogelijkheid geven hun werk vlotter met hun privéleven te combineren. "Als we de welvaart in dit land willen stimuleren, dan móéten we onze arbeidsmarkt hervormen", zegt hij. Hij benadrukt dat de sociale partners de mogelijkheid behouden om voor vrijwel elke maatregel via cao's specifieke afspraken te maken.