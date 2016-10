Treinpersoneel en militairen moeten langer werken en zijn daar niet blij om

Door: redactie

Uit de begrotingsgeprekken zijn ook pensioenmaatregelen gekomen. De regering wil onder meer dat de militairen en het rijdend personeel van de NMBS langer aan de slag blijven, zodat hun pensioenleeftijd dichter aanleunt bij de algemeen geldende pensioenleeftijd. Dat kan bij de vakbonden op weinig begrip rekenen. "Dit komt zeer hard aan", zegt legervakbond VSOA Defensie.

De meeste militairen gaan momenteel ambtshalve op pensioen op 56 jaar. Dat wordt vanaf 1 januari 2018 afgeschaft. Als ze langer willen werken, zullen ze dat kunnen als hun werkgever akkoord gaat. De minimumpensioenleeftijd wordt in dat jaar ook op 57 jaar gebracht en vervolgens jaarlijks met 6 maanden opgetrokken om de leeftijd van 63 te bereiken in 2030. Tegen dat jaar zal de minimumloopbaan ook 42 jaar bedragen.



Geleidelijk oplopen

Voor het rijdend personeel van de NMBS geldt een gelijkaardige regeling. Hun minimumpensioenleeftijd bedraagt nu nog 55 jaar, maar dat wordt 57 jaar in 2018 en vervolgens zal ook die leeftijd geleidelijk de hoogte ingaan tot 63 jaar in 2030. Ook voor die werknemers zal de minimumloopbaan tegen 2030 42 jaar worden.



De regering benadrukt wel dat het nog steeds mogelijk zal zijn om voor de leeftijd van 63 jaar te vertrekken in het geval van een lange loopbaan of in het geval van erkenning als zwaar beroep. Over de invulling van die zware beroepen moet nog onderhandeld worden in de Nationale Pensioencommissie. Daarin zijn de regering, de vakbonden en de werkgevers vertegenwoordigd.



Jaarlijkse tests

De vakbonden staan alvast op hun achterste poten. "We zijn zeer verrast", zegt Edwin Lauwereins van vakbond VSOA Defensie. Hij vraagt erkenning voor het specifieke beroep van militair. "Ze zetten zich in met risico voor eigen leven en worden jaarlijks getest op fysieke paraatheid. Ik zie een militair na zijn 56 jaar niet meer op missie naar Mali vertrekken of met 35 kilogram uitrusting op straat staan."



Ouder = duurder

Bovendien gaat de maatregel in tegen het plan van minister van Defensie Steven Vandeput om de gemiddelde leeftijd van de militairen te laten zakken, luidt het. "En er is ook nog een budgettaire impact: een oudere militair is duurder." Lauwereins verwacht snel een uitnodiging van de regering om meer uitleg te krijgen. "Een verhoging van de pensioenleeftijd met één pennentrek kunnen we niet aanvaarden."



Sneller dan verwacht

De spoorbonden reageren voorzichtiger. "We gaan dit eerst intern bespreken", zet Ludo Sempels van de socialistische ACOD Spoor. "Het zat in de pijplijn en is daarom niet echt een verrassing, maar we zijn wel verrast dat het zo snel zal gaan. Ik kan mij inbeelden dat de mensen hier niet gelukkig mee zullen zijn." ACV Openbare Sector stelt dat de spoorwerknemers en militairen "koud gepakt worden" en zal de komende dagen zijn "verdere strategie bepalen".