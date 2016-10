Waarom Touring de belasting op tankkaarten een slecht idee vindt

Door: redactie

15/10/16 - 16u27 Bron: Belga

© Thinkstock.

Mobiliteitsorganisatie Touring vindt de door de regering besliste belasting op tankkaarten geen goed idee. "Het is niet meer of niet minder dan een bijkomende belasting voor de ondernemingen. Dat terwijl deze regering juist de lasten voor de bedrijven wil verminderen. Met ecologische redenen of de bedrijven aanzetten tot minder vrijgevig zijn met tankkaarten, heeft dit niets te maken. Weer moet de 'autosector' de meubelen redden", klinkt het vandaag.