Premier legt morgen 'State of the Union' af in de Kamer

Door: redactie

15/10/16 - 16u12 Bron: Belga

Premier Charles Michel moest oorspronkelijk dinsdag al State of The Union afleggen. © photo news.

Eerste minister Charles Michel zal morgen om 12 uur zijn regeringsverklaring ('State of the Union') afleggen in de Kamer. Dat doet hij nadat de regering gisterenavond een akkoord had bereikt over de begroting 2017 en enkele flankerende maatregelen. Normaal had de verklaring dinsdag moeten plaatsvinden, maar omdat de onderhandelingen tussen de regeringspartijen aansleepten, werd die uitgesteld.