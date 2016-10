Van Overtveldt: "Aan de koopkracht wordt niet geraakt"

Door: redactie

15/10/16 - 14u03 Bron: Belga

video De regering bereikte gisteravond eindelijk een akkoord over de begroting van volgend jaar. In totaal zal er zo'n 1,95 miljard bespaard worden. 70 procent daarvan zal gerealiseerd worden door besparingen op de uitgaven. Dat laat minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) vandaag horen in een persbericht.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt. © belga. De voornaamste fiscale maatregelen die wel getroffen worden zijn de volgende:



- De roerende voorheffing wordt met 3% opgetrokken naar 30%



- Er komt een wetswijziging die de ontduiking van roerende voorheffing zal aanpakken



- De speculatietaks wordt afgeschaft. (Die maatregel zorgde voor tegenvallende inkomsten uit de beurstaks)



- Ook de beurstaks wordt aangepast



- Er komt een wetswijziging die er voor zal zorgen dat ook de transacties via buitenlandse brokers aan de beurstaks onderworpen zullen worden



- Ook in de autofiscalite komt er een aanpassing, maar die zal enkel de werkgever en niet de werknemer treffen. "De aftrek voor brandstofkosten zal ingeperkt worden."



- Een laatste maatregel die al in actie is: asielzoekers zullen niet langer kunnen rekenen op belastingkredieten (teruggave door fiscus). Bovendien wordt die logica in de toekomst verder doorgetrokken: ook andere fiscale voordelen zullen direct worden gekoppeld aan het hebben van een job en/of een minimale verblijfsduur