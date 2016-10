Peeters: "Ja, meerwaardetaks komt er"

Door: redactie

15/10/16 - 13u39

video De regering kan zich geen nieuwe interne crisis meer permitteren. "We moeten alles doen om van dit akkoord een kantelmoment te maken om op een andere manier met elkaar om te gaan", zegt CD&V-vicepremier Kris Peeters live in de studio van VTM NIEUWS.

En toch blijft de splijtzwam nog op tafel liggen: de meerwaardetaks op aandelen. Peeters speelde afgelopen hoog spel om die mee in de begroting te krijgen, maar hij heeft zijn slag niet helemaal thuisgehaald. In het akkoord staat alleen dat die bestudeerd zal worden.



Maar Peeters is duidelijk: "Ja die komt er, anders zouden we dat niet op tafel hebben gelegd."