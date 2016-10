Werkende zieken verliezen minder uitkering

Door: Dieter Dujardin

15/10/16 - 13u59 Bron: Eigen berichtgeving

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). © reuters.

Begroting Langdurig zieken die na een periode van arbeidsongeschiktheid opnieuw deeltijds beginnen te werken, zien hun uitkering voortaan minder snel dalen. Dat is de regering-Michel overeengekomen tijdens de begrotingsbesprekingen.

Nu is de snelle afbouw van de uitkering bij een terugkeer op de arbeidsmarkt vaak een hinderpaal om weer aan de slag te gaan. Zieken houden meer over aan hun uitkering dan de combinatie van een uitkering met pakweg 2 dagen per week werken.



Nu wordt het zo dat je 1 dag mag werken zonder een deel van je uitkering te verliezen, voor de tweede of derde werkdag daalt de uitkering niet meer volgens schijven, maar per gewerkt uur.



Door zo meer mensen aan de slag te krijgen, stijgen de inkomsten voor de sociale zekerheid. Langdurig zieken kosten de overheid bijna 5 miljard euro per jaar, ongeveer evenveel als de werkloosheid.