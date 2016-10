Michel: "Opnieuw capaciteit getoond om beslissingen te nemen in moeilijke dossiers"

Door: redactie

15/10/16 - 10u32

begroting

De federale regering is er niet alleen in geslaagd een akkoord te bereiken over de begroting, maar ook over een tweede reeks structurele hervormingen. Dat benadrukte premier Charles Michel vandaag tijdens de voorstelling van de begroting 2017. "We hebben opnieuw getoond dat wat ons verenigt, sterker is dan wat ons verdeelt. De regering heeft opnieuw haar capaciteit getoond om beslissingen te nemen in moeilijke dossiers."

"Ik ben optimistisch en blijf in mijn team geloven." Premier Charles Michel Vicepremier Kris Peeters, premier Charles Michel en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon vandaag op de persconferentie over het begrotingsakkoord. © reuters.

De begrotingsinspanning waar de regering het gisterenavond over eens geraakt is, bedraagt 3,006 miljard euro. Het tekort zal dit jaar onder de Europese alarmdrempel van 3 procent van het bbp blijven, het structureel saldo wordt in 2017 met 1,2 procent verbeterd. Opvallend: de regering laat de ambitie niet los om in 2018 een structureel begrotingsevenwicht te bereiken.



Maar niet enkel over de begroting bereikten MR, N-VA, CD&V en Open Vld overeenstemming, ook over een tweede golf structurele hervormingen, benadrukte de premier. "Het gaat om steun aan de economie, aan de werkgelegenheid, aan investeringen. Dat is de grootste garantie om onze burgers te beschermen." Michel spreekt over "het DNA van deze regering".



Hervormingen

Wat die structurele hervormingen betreft, is er onder meer een akkoord over werkbaar en wendbaar werk, de wet van '96 en enkele sociale maatregelen.



De afgelopen dagen was er heel wat discussie over de invoering van een meerwaardebelasting, de verlaging van de vennootschapsbelasting en het mobiliseren van spaargeld voor steun aan kmo's en start-ups. "Na analyse zullen wetsvoorstellen over steun aan investeringen en fiscale rechtvaardigheid aan de regering kunnen worden voorgelegd", klonk het op de persconferentie van de regering.



De speculatietaks wordt afgevoerd, zei minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) nog.



De jobs van morgen

"We zullen in de komende maanden nog beslissingen nemen voor de jobcreatie", zei Michel. Binnen de creatie van jobs blijkt digitalisering een erg belangrijk punt. "Digitalisering is een belangrijke factor om de jobs van morgen vandaag al voor te bereiden. De regering gaat daarover initiatieven opzetten."



Het besluit van premier Charles Michel

De premier heeft lang gepraat vanochtend, hij legde de details van de begroting in een betoog van 20 minuten uit. In zijn besluit benadrukte Michel dat hij optimistisch is, maar hij gaf wel toe dat het een erg moeilijke week was. "De laatste dagen zijn niet makkelijk geweest. We blijven de weg volgen waar we de laatste twee jaar hard aan gewerkt hebben." Charles Michel herhaalde nog maar eens wat hij eerder in de Kamer tegen de oppositie heeft gezegd: "Wat ons bindt is sterker dan wat ons scheidt. We willen een positieve visie op de toekomst bieden. We nemen beslissingen die belangrijk zijn voor morgen en overmorgen, maar ook voor de komende jaren. Ik blijf in mijn team geloven."